CSM Poli Iasi nu a marcat niciun gol, insa a acumulat 4 puncte in 3 etape: a invins-o pe Concordia datorita unui autogol - VIDEO

Feussi a fost ghinionistul serii. Fundasul Concordiei a deviat in propria poarta mingea centrata de Tiago. CSM Poli Iasi a avut si alte ocazii de gol, iar una dintre ele i-a apartinut mijlocasului moldovean Dan Spataru.



La ieseni, un alt moldovean, portarul Alexei Coselev, a fost rezerva. S-a incheiat 1 la 0, iar CSM Poli Iasi a obtinut prima victorie in noul sezon. Echipa are 4 puncte acumulate in 3 etape de campionat, desi nici unul din jucatori nu a marcat. Tot aseara, Botosani a facut spectacol in meciul cu nou-promovata Sepsi. Gazdele s-au impus cu 5 la 1. Pentru Botosani, Miron, Roman si Fulop au inscris cate un gol, iar Bus a reusit dubla.

Botosani a acumulat 7 puncte si a urcat pe primul loc in clasament. FCSB are cu un punct mai putin, dar si un meci rezerva.