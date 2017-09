Au ajuns la a 3-a victorie in campionat. Cei de la Sfantul Gheorghe au invins formatia Petrocub cu 2 la 1 - VIDEO

Primul gol al meciului de la Hancesti a fost marcat pe finalul primei reprize. Mihai Ghecev a inscris dupa o pasa splendida a lui Sergiu Istrati.

Dupa aceasta lovitura, Petrocub a jucat mai bine si a ratat cateva ocazii mari. Contrar cursului jocului, oaspetii au marcat pentru 2 la 0, prin Vitalie Plamadeala.

Totusi, Petrocub a reusit sa inscrie. Vadim Paireli a redus din diferenta, in minutul 76. Scorul a ramas neschimbat pana la final, iar Sfantul Gheorghe Suruceni a obtinut a treia victorie in campionat. Petrocub ramane pe locul 4 in clasament, cu 15 puncte la activ.