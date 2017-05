Au asteptat aceasta zi 18 ani. Feyenoord a cucerit titlul de campioana, in Olanda, dupa o victorie in ultima etapa a sezonului - VIDEO

Jucatorii echipei Feyenoord au continuat fiesta in vestiar. A fost nebunie pe strazile din Rotterdam, invadate de miile de fani care nu au reusit sa-si ia un bilet la meci. Feyenoord avea nevoie de o victorie in ultima etapa a sezonului regulat si a obtinut-o. Vedeta echipei, atacantul in varsta de 36 de ani, Dirk Kuyt, a fost eroul partidei. Acesta a marcat de 3 ori in poarta formatiei Heracles.

Feyenoord, echipa antrenata de Giovanni van Bronckhorst, a castigat cu 3 la 1 meciul si s-a incoronat campioana Olandei pentru a 15-a oara in istorie. Este, totodata, unul dintre cele mai dulci succese ale clubului, care nu mai cucerise trofeul suprem din anul 1999. Pe locul secund in Eredivisie s-a clasat Ajax Amsterdam, care a acumulat cu un punct mai putin.