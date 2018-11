Au cedat, dar s-au calificat. Milsami a pierdut meciul cu Petrocub, dar merge in semifinalele Cupei Moldovei, gratie victoriei din prima mansa - VIDEO

Melachio a inscris singurul gol al partidei de la Orhei. Bejan si Ambros au ratat ocazii mari, pentru formatia Petrocub-Hancesti. Milsami a pierdut, dar s-a calificat gratie victoriei din meciul tur, scor 2 la 0. In semifinalele cupei, vulturii rosii o vor infrunta pe Sheriff Tiraspol. Campioana Moldovei a batut-o pe Speranta Nisporeni cu acelasi scor ca si in partida tur, 3 la 0. Au inscris Balima, Kulusic si Kovacevic.

Intr-un alt meci, Sfantul Gheorghe a cedat in fata echipei Dinamo-Auto, scor 1 la 2, dar s-a calificat in semifinale. Asta deoarece, in mansa tur, gruparea din Suruceni s-a impus cu 3 la 0. In careul de asi, Sfantul Gheorghe va juca impotriva formatiei Zimbru Chisinau. Galben-verzii au demolat-o, ieri, pe Zaria Balti cu scorul de 7 la 1.