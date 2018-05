Au cucerit aurul olimpic, iar acum tintesc un nou trofeu. Rusia a surclasat Franta, in primul meci de la Campionatul Mondial de hochei - VIDEO

Unul din marii eroi ai triumfului echipei ruse de la Olimpiada, Kirill Kaprizov a deschis scorul, iar Buchnevich si Dadonov au marcat si ei, in prima repriza. Kaprizov a pasa decisiv la golul de 3 la 0, iar dupa pauza a inscris din nou.

Rusia a continuat demonstratia de forta in fata Frantei, in repriza a treia. Barabanov, Shalunov si Anisimov au inscris si au completat victoria categorica, scor 7 la 0.

In prima zi a Campionatului Mondial la hochei, ce are loc in Danemarca, s-au duelat si Canada cu echipa Statelor Unite. A fost un meci nebun, cu timpul regulamentar incheiat cu scor egal 4 la 4.

In overtime nu s-a marcat si s-a ajuns la seria loviturilor de departajare, in care americanii s-au impus cu 2 la 1. Campionatul Mondial de hochei, desfasurat in orasele daneze Copenhaga si Herning, va dura pana pe 20 mai.