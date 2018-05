Au cucerit trofeul chiar pe terenul adversarilor. Milsami Orhei este noua detinatoare a Cupei Moldovei - VIDEO

Un nou succes istoric pentru Milsami Orhei. Echipa antrenata de Veaceslav Rusnac a smuls Cupa Moldovei dupa un duel intens cu Zimbru Chisinau. Vulturii rosii au mers cu trofeul si pe teren, unde au avut parte de focuri de artificii. Nebunia a continuat in vestiar.

Finala Cupei Moldovei s-a disputat pe stadionul Zimbru, din capitala. Echipele nu au reusit sa deblocheze tabela de scor in cele 90 de minute, asa ca partida a continuat cu doua reprize de prelungiri.

Aici, eroul avea sa devina atacantul Maxim Antoniuc, care a marcat de doua ori, in minutele 99 si 102 si le-a adus cupa celor de la Milsami. Maxim Antoniuc i-a dedicat golurile fratelui si coechipierului sau Alexandru, care in ziua meciului a implinit 29 de ani.

Maxim ANTONIUC, ATACANT MILSAMI ORHEI: “I-am zis ca, daca marchez gol, vin la dinsul, il felicit si ii dedic acest gol. Asa si a fost. ”

Artur CRACIUN, FUNDAS MILSAMI ORHEI: “L-am felicitat. Suntem o familie in teren, dupa teren. Important e ca am luat trofeul. ”

Milsami a cucerit Cupa Moldovei pentru a doua oara in istorie, dupa triumful din anul 2012. Zimbru are 6 cupe in palmares.

Ion JARDAN, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: “Nu am fost destul de concentrati, calmi, calculati sa controlam jocul chiar si jucand in aparare. ”

Radu REBEJA, SECRETAR DE STAT MINISTERUL EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: “Milsami a controlat balonul putin mai sigur, mai bine. In acelasi timp, au avut si faze de poarta mai multe. ”

Finala Cupei Moldovei a adunat in tribune aproape 9 mii de suporteri. La meci au venit si politicieni. In zona VIP au fost vazut Presedintele Parlamentului Adrian Candu si colegul acestuia din PD, Constantin Tutu, iar liderul PPDA, Andrei Nastase impreuna cu sotia era in tribune alaturi de suporteri.