Au gasit un mod mai putin obisnuit sa-i ajute pe favoritii lor. Un grup de fani ai echipei Paris Saint-Germain au aprins fumigene si au aruncat petarde, in fata hotelului

Un grup de 50 de fani ai echipei PSG au facut galagie in fata hotelului, in care sunt cazati cei de la Real Madrid, in jurul orei 1:30. Suporterii au fugit de la fata locului, odata cu aparitia politiei. Meciul optimilor Ligii Campionilor, PSG – Real, se va juca in aceasta seara. Parizienii nu vor putea conta pe Neymar, care e accidentat. In tur, la Madrid, ibericii s-au impus cu 3 la 1.