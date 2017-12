Au impodobit bradul, facand drifturi. O familie din capitala, pasionata de masini, a adus sarbatoarea pe un teren de antrenament. Cum s-au descurcat - VIDEO

Un astfel de truc a fost realizat in alte tari de piloti cu renume. De aceea, l-am provocat pe Vladimir Codreanu, vicecampion al Moldovei la autoslalom, sa impodobeasca bradul direct din masina, lunecand intr-un drift extrem. Tanarul a acceptat si chiar si-a implicat toata familia. Dis-de-dimineata, acestia au incarcat pomul in masina si au pornit spre teren.

Pentru a impodobi pomul, Vladimir si-a scos special bolidul cu care participa la competitii.

Ajunsi la terenul de antrenament, sotii au imbracat costumele de piloti si au trecut la treaba. Nu a lipsit nici beteala de pe brad. Ajutat de sotia sa, tanarul innebunit dupa drifturi a gasit o solutie originala pentru a o ornamenta. Direct din masina.

Pe langa timp si pasiune, Vladimir a investit peste 5 mii de euro in masina. Tanarul a fost inspirat sa se apuce de automobilism de vedetele din Formula 1.

Vladimir CODREANU, PILOT: "Ayrton Senna si Schumacher sunt unii dintre favoritii mei, care participa in Formula 1."

Cei doi soti sunt impreuna deja de 9 ani, iar Elena spune ca si-a dorit in trecut sa devina pilot.

Elena CODREANU, SOTIE: "Sotul avea ideea asta. De multe ori spunea, hai sa pregatim si pentru tine o masina. Apoi a aparut Alexandra si nu-mi permite timpul. Dar noi il sustinem"

Vladimir Codreanu este triplu vicecampion la autoslalom in Republica Moldova. In acest an, acesta a participat la competitii si in Romania.