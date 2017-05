Au incins atmosfera pe stadion, la propriu. Fanii echipei Partizan Belgrad au sarbatorit titlul intr-o maniera unica. Cum s-au distrat baietii - VIDEO

Cei 33 de mii de fani, care au asistat la meciul in care Partizan Belgrad a devenit noua campioana a Serbiei, au facut spectacol pe stadion. Imaginile cu inelul de foc de pe stadion au devenit in scurt timp virale. De la meci, sarbatoarea s-a mutat in oras, unde mii de oameni au iesit in piata din Terazjie, dar si in fata cladirii prezidentiala.