Au intrat peste Deschamps la conferinta si s-au urcat pe masa. Ce au facut jucatorii Frantei dupa ce au luat titlul de campioni mondiali - VIDEO

Petrecerea a inceput pe gazon, apoi a continuat zeci de minute la vestiare. Starurile Frantei nu l-au lasat pe antrenorul Deschamps in pace nici la intalnirea cu presa. Au intrat peste el la conferinta si l-au udat din cap pana in picioare cu sampanie, apoi s-au urcat pe masa si au inceput sa cante.

Didier Deschamps was just trying to do his usual post-game press conference following the World Cup final



France's jubilant players had other ideas!



