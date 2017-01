Manchester United si FC Liverpool au remizat in marele derby englez - VIDEO

Inainte de meci, Romelu Lukaku s-a plimbat pe teren cu Bradley Lowery in brate, copilul care sufera de neuroblastom, o forma rara de cancer. Everton a donat 200 de mii de lire sterline pentru tratamentul baietelului. Inspirata de pustiul care lupta cu boala, formatia antrenata de Ronald Koeman a reusit o victorie senzationala, ieri, in fata gruparii Manchester City, scor 4 la 0.

Lukaku a inscris in prima repriza, iar, dupa pauza, Mirallas a marcat si el. Apoi au iesit la rampa tinerii fotbalisti ai lui Everton. Tom Davies, in varsta de 18 ani, a triplat avantajul gazdelor... iar Ademola Lookman, care are 19 ani, a punctat in prelungiri. Au fost primele goluri pentru club ale celor doi fotbalisti.

Everton ocupa locul 7 in campionat, iar Manchester City – pozitia a 5-a. Tot aseara, in marele derby, Manchester United a remizat, acasa, cu FC Liverpool. Oaspetii au obtinut un penalty, in minutul 26, atunci cand Pogba a atins balonul cu mana in careu. Lovitura de la 11 metri a fost transformata de Milner. Diavolii rosii au egalat pe final, prin Ibrahimovic.

FC Liverpool ocupa locul 3 in Anglia, cu 45 de puncte, la 7 puncte in spatele liderei Chelsea. Manchester United se afla pe pozitia a 6-a, cu 40 de puncte.