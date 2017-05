Au jucat pentru visul de a ajunge in Brazilia si de a da mana cu marele Neymar. Zeci de amatori ai fotbalului din toata Moldova au concurat, astazi, la un turneu de 5 la 5 - VIDEO

Au jucat pentru visul de a ajunge in Brazilia si de a da mana cu marele Neymar. Zeci de amatori ai fotbalului din toata tara au concurat, astazi, la un turneu de 5 la 5. Campioana va merge la etapa preliminara, in Romania, iar daca se impune si acolo, va evolua la turneul final mondial, in Brazilia.