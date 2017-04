Au luptat pentru medalii, dar si pentru un loc in echipa nationala. Zeci de sportivi au concurat la Campionatul Moldovei de lupte greco-romane de tineret - VIDEO

73 de sportivi si-au facut aparitia pe saltea la campionatul de lupte greco-romane, categoria de varsta sub 20 de ani. Membrii selectionatei Moldovei, premianti ai turneelor internationale, au dat piept cu baietii mai putin experimentati.

Valentin Petic, care anul trecut a devenit campion mondial intre cadeti, a cucerit, astazi, la nivel national, medalia de aur la 66 de kilograme. Petic l-a invins, in finala, pe Vladimir Bent.

Turneul nu a trecut fara surprize. La 74 de kilograme, Valeriu Toderean a cedat, in lupta pentru aur, in fata lui Victor Buzu.

Victor BUZU, LUPTATOR: "Cine a avut dorinta mai mare, acela a castigat. Datorita antrenorilor si parintilor, prin munca, am devenit campion, dar, sa va spun drept, chiar nu m-am asteptat. "

Si daca unele lupte au fost decise in cateva secunde, altele au fost tensionate si dramatice. Dan Castrasan a triumfat la 96 de kilograme, reusind sa se impuna in fata lui Liviu Maluda.

Dan CASTRASAN, LUPTATOR: "De la inceput, credeam ca o sa ajung in finala, dar nu stiam daca o sa o castig. "

Cei mai buni luptatori, in cele 8 categorii de greutate, au primit medalii si diplome, iar campionii - cate 700 de lei. Totusi, mai important pentru ei este faptul ca vor avea sansa sa reprezinte Moldova la Campionatul European de tineret, care va avea loc in Germania, in iunie.