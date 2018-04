Au mai ramas zile numarate pana cand Hulk de Moldova isi va afla adversarul din urmatoarea lupta in UFC. Ion Cutelaba a vorbit despre urmatorul duel

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "Managerul meu cauta acum lupta. In maxim cateva zile aflam numele adversarului, dar nu conteaza cine va fi, daca sincer. Ies si-l bat mar. Sunt flamand. Un an de zile nu am avut lupta. Trebuie de batut, nu avem incotro."

Cutelaba a mai declarat ca cel mai probabil, urmatoarea sa lupta in UFC se va desfasura in aceasta vara. Luptatorul moldovean a fost suspendat din UFC pe 6 luni de Agentia Mondiala Anti-Doping, dupa ce a folosit ozonoterapia. 2 victorii si 2 infrangeri are Hulk de Moldova in UFC.