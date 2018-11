Au nevoie de victorie ca de aer, dar adversara e campioana Moldovei. Zimbru se pregateste de marele derby cu Sheriff

Zimbru Chisinau e pe val - a castigat patru meciuri consecutive in campionat si in cupa, si a marcat 14 goluri. Sambata, galben-verzii vor da piept cu rivala Sheriff, in El Clasico, pe care nu au invins-o de mult timp, dar jucatorii si antrenorul sustin ca e o sansa buna de a obtine victoria.

Eugen ZASAVITCHII, MIJLOCAS ZIMBRU: "Eu cred ca e momentul, dar si suntem in stare sa o facem."

Alexandru ONICA, MIJLOCAS ZIMBRU: "Avem toate sansele si, de ce nu, sa castigam. "

Sorin COLCEAG, ANTRENOR ZIMBRU: "Pe langa obiectivele care le urmarim, si derby-ul cu Sheriff ne motiveaza."

Mijlocasul portughez Sandro Semedo o ameninta pe Sheriff – e gata sa marcheze in poarta rivalei.

Sandro SEMEDO, MIJLOCAS ZIMBRU: "Vreau sa dau tot ce am mai bun pentru ca sa marchez. Daca inscriu, vreau sa o fac cu un sut bun din afara careului."

Zimbru ocupa locul 5, in Divizia Nationala, dar mai spera la pozitia a patra, care poate duce in Europa League. Formatia lui Sorin Colceag e la doua puncte in spatele echipei Speranta Nisporeni, cu doua etape ramase de disputat. Meciul dintre Zimbru si Sheriff se va disputa sambata, de la ora 13.