Au obtinut o calificare istorica in preliminariile Europa League, iar acum spera sa ajunga cat mai departe. Ce a vorbit antrenorul de la Petrocub Hancesti - VIDEO

Petrocub va intalni in prima etapa de calificari din Europa League formatia Osijek, din Croatia.

Gruparea din Hancesti va evolua in premiera in cupele europene si spera sa dea lovitura din prima.

Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB: "Stim cu cine avem de a face. Un adversar cu experienta care s-a prezentat foarte bine in sezonul trecut. Au jucat play-off-ul. Adversarul principal suntem noi."

SINCRON: Vladimir AMBROS, ATACANT PETROCUB: "Este o motivatie mult mai mare cand joci cu o echipa buna. Nu avem ce pierde, nu avem nicio presiune. Poate o sa trecem in turul urmator."

Pe langa Petrocub, in calificarile cupelor europene vor mai fi prezente inca 3 cluburi.

Sheriff va lupta pentru un loc in grupele Champions League, in timp ce Milsami si Zaria vor evolua in preliminariile Europa League.

Lilian POPESCU, ANTRENOR PETROCUB: "Putin avantaj are Sheriff, pentru ca are drept adversar o echipa din fosta Uniune Sovietica, cu o mentalitate ca si a noastra. Sheriff-ul are sanse mari."

Vladimir AMBROS, ATACANT PETROCUB: "Eu vreau doar sa le urez succes, sa acumulam puncte pentru Moldova si sa ne calificam toti in turul urmator."

Petrocub a ocupat in sezonul precedent locul 3 in Divizia Nationala.