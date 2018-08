Au pierdut, insa mai spera la calificare. Nationala Moldovei de volei, invinsa in meciul cu Slovacia, din preliminariile Campionatului European - VIDEO

Moldova a jucat cu Slovacia la Futsal Arena FMF, de la Ciorescu. Oaspetii au dominat primul set si l-au castigat clar, scor 25 la 14. Jucatorii nostri au impresionat, apoi, in setul secund, iar Serghei Predius, Dmitrii Bahov si Roman Dudicov au fost liderii echipei, care s-a impus cu 25 la 22.

Slovacia, insa, a revenit in forta si, tactic, a fost peste echipa noastra. Oaspetii au castigat urmatoarele seturi cu 25 la 20 si 25 la 18 si au obtinut victoria.

Nationala Moldovei ramane cu 5 puncte la activ, in grupa preliminara. Slovacia are 9 puncte, iar Muntenegru – 10. Pentru a avea sanse de calificare la Campionatul European, echipa noastra este obligata sa castige ultimele meciuri, in ianuarie, cu Islanda, acasa, si cu Muntenegru, in deplasare.

Intre timp, nationala Romaniei s-a calificat la turneul final dupa o pauza de 24 de ani. Asta dupa ce a castigat 3 meciuri in grupa sa, ultimul cu Finlanda, aseara, scor 3 la 1 la seturi.