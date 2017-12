Au ramas multumiti de performantele sportivilor, dar vor mai mult. Federatia de Taekwondo din Moldova a facut totalurile anului - VIDEO

Igor IUZEFOVICI, PRESEDINTE FEDERATIA DE TAEKWONDO WTF DIN MOLDOVA: “Cred ca succesele noastre reprezinta o confirmare a caii corecte alese de membrii federatiei, a conducerii si a echipei de antrenori. ”

In acest an, sportivii Federatiei de Taekwondo WTF au avut evolutii impresionante, la turnee internationale. Britanicul naturazilat Aaron Cook s-a remarcat prin medalia de bronz, cucerita la Campionatul Mondial, medalia de argint la Grand-Prix-ul de la Moscova si inca una de bronz, la Grand-Prix-ul gazduit de Londra.

Serghei Uscov a obtinut medalia de bronz la Campionatul European, iar Dragos Marinescu - bronz la Campionatul European de cadeti. Tot in acest an, federatia a avut un conflict cu Comitetul National Olimpic, in urma caruia CNOS a suspendat activitatea forului.

Igor IUZEFOVICI, PRESEDINTE FEDERATIA DE TAEKWONDO WTF DIN MOLDOVA: “In acest an, federatia noastra a avut succese contrar celor ce ne-au fost adversari. ”

Un succes remarcabil a fost si medalia de bronz cucerita de Petru Cataraga, la Campionatul European de para-taekwondo.

Petru CATARAGA, SPORTIV: “Cand te obisnuiesti cu victoria, la asta si tinzi mai mult. Apoi iti pare ca e firesc. ”

Fost sportiv de performanta, acum unul din antrenorii de baza ai federatiei, Vladislav Arventii, considera ca avem sanse mari sa avem sportivi calificati la Jocurile Olimpice din 2020.

Vladislav ARVENTII, ANTRENOR: “Sunt foarte multi sportivi talentati si ei merita atentie. Trebuie sa plece in cantonamente, la competitii si atunci vor creste. ”

Federatia de Taekwondo WTF a premiat, aseara, antrenorii, arbitrii si alti membrii ai forului.