Au revenit cu medalii, din Thailanda. Luptatorii moldoveni au cucerit 7 distinctii la Campionatul Mondial de muaythai intre juniori - VIDEO

Tinerii luptatori moldoveni au demonstrat din nou ca pot concura cu adversari din diferite colturi ale lumii, la muaythai. Echipa noastra a cucerit 7 medalii la Bangkok. Campion mondial a devenit Vladimir Ogorodnicov.

In categoria tineret, pana la 91 de kilograme, acesta a ajuns pana in finala, in care a batut un luptator rus.

Vladimir OGORODNICOV, LUPTATOR: "Ma gandeam ca va fi o lupta grea. Luptatorul din Rusia a fost de un nivel foarte bun. Acum as dori sa ma odihnesc o saptamana, iar dupa asta sa continui sa ma antrenez."

David Chiperi si Marius Covali au cucerit cate o medalie de argint, iar Gheorghe Plesca, Liviu Titica, Andrei Avramov si Igor Duca – distinctii de bronz.

Igor DUCA, LUPTATOR: "In semifinala, am luptat cu un ceh si i-am dat victoria, dar in anul urmator va fi altfel."

Vladislav BELINSCHI, ANTRENOR: "Baietii s-au manifestat chiar mai mult decat ne-am asteptat."

Echipa Moldovei a fost reprezentata de 12 luptatori, la Campionatul Mondial de muaythai intre juniori.