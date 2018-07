Au sarbatorit triumful cum pot doar ei sa o faca. Echipa Noii Zeelande a castigat Cupa Mondiala la rugby 7

A fost Haka, dansul de razboi al neo-zeelandezilor, menit sa proclame putere si sa intimideze adversarii. Numai ca, de aceasta data, rugbistii l-au facut dupa meci. Noua Zeelanda a batut Anglia, in finala Campionatului Mondial de Rugby 7 si a cucerit titlul pentru a treia oara in istorie. Echipa a mai triumfat in anii 2013 si 2001.