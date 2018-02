Au sarit scantei, intr-un meci din Cupa Angliei. Manchester City a fost eliminata din competitie de Wigan Athletic: fanii au invadat terenul - VIDEO

Suporterii lui Wigan au fost in al 9-lea cer de fericire si, dupa fluierul final, au sarbatorit pe teren calificarea echipei sale. Atacantul lui Manchester City, Sergio Aguero, a avut o seara proasta. A lovit un fan care l-a provocat si acum risca o suspendare de la Federatia Engleza de Fotbal. A fost un meci fierbinte, aseara.

La capatul primei reprize, mijlocasul lui Manchester City, Fabian Delph, a fost eliminat pentru un fault. Asta desi arbitrul a vrut, initial, sa-i dea cartonasul galben. Decizia l-a infuriat pe antrenorul Pep Guardiola, care s-a certat cu tehnicianul lui Wigan.

Conflictul a inceput pe teren si a continuat in tunelul care duce spre vestiare. Manchester City a ratat numeroase ocazii de gol, iar Wigan si-a asteptat momentul si l-a obtinut in minutul 79. Will Grigg a profitat de o gafa a defensivei adverse si a marcat.

Wigan a castigat meciul si s-a calificat in sferturile Cupei Angliei, unde va juca impotriva echipei Southampton.