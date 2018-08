Au transformat o biserica intr-un templu al baschetului. Compania americana de articole sportive si vestimentare Nike a ales un mod inedit sa inspire tinerii din Chicago sa faca sport - VIDEO

Biserica a fost construita in anul 1885, dar inchisa in 2011, din cauza numarului mic de vizitatori. Nike a reparat-o si a transformat-o in templul baschetului, care va fi deschis oficial la sfarsitul lunii august.

Aici este sala de antrenament, vestiar si sala pentru lectii si seminare. In templu se vor antrena elevii scolilor orasului Chicago.