Au venit sa imparta din experienta lor. Doi antrenori de judo din Japonia sunt in aceste zile la Chisinau si ii pregatesc pe sportivii moldoveni - VIDEO

Hironori Ishikawa si Ryo Yamashina au venit in Moldova in cadrul unui proiect comun al federatiilor de judo din cele 2 tari. Antrenorii niponi conduc sesiunile de antrenament alaturi de Valeriu Duminica, participant la Jocurilor Olimpice de la Rio.

Oaspetii demonstreaza numeroase procedee tinerilor judocani moldoveni, totodata, fiind atenti la corectitudinea miscarilor. Antrenorii niponi sunt entuziasmati si lauda nationala Moldovei de judo.

Hironori ISHIKAWA, ANTRENOR JAPONIA: “Cred că are un potenţial mare. E bună. ”

Pentru ca sa fie intelesi mai bine, niponii invata cuvinte in romana. Judocanii moldoveni spun ca nu este usor, dar sunt bucurosi sa invete noi procedee de lupta.

Denis VIERU, JUDOCAN MOLDOVA: “Este foarte usor sa vezi. Simti pe tine deja, cum iti este convenabil, cum simti corpul. Procedeele iti ies asa cum sunt ele. ”

Nicon ZABOROSCIUC, JUDOCAN MOLDOVA: “Ei ne arata mai intai varianta gresita, cum gresim, daca ne pravalim, daca nu tragem, apoi ne arata varianta corecta. ”

Adrian, JUDOCAN MOLDOVA: “Fac antrenamente destul de frumoase, procedee extraordinare. Eu deja cunosc procedele, vad cum ei ne arata prin mimica si inteleg totul. ”

Valeriu DUMINICA, SECRETAR GENERAL FEDERATIA DE JUDO DIN MOLDOVA: “Faptul ca au venit 2 antrenori din Japonia deja inseamna foarte mult. Cred ca ii va motiva foarte mult pe sportivi de a face judo mai departe, cu mai multa dorinta. ”

Timp de o luna, cei doi antrenori japonezi vor vizita scolile de judo din 10 localitati din Moldova, pentru a vedea in ce conditii se antreneaza sportivii. Mai tarziu, in cadrul proiectului, federatia noastra planifica sa trimita cativa judocani in Japonia, pentru ca schimbul de experienta sa fie complet.