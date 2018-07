Aur pentru Moldova. Alexandrin Gutu a devenit campion mondial la lupte greco-romane, categoria cadeti - VIDEO

Alexandrin Gutu a concurat in limitele categoriei de 71 de kilograme. In marea finala, luptatorul de stil greco-roman nu i-a dat nicio sansa japonezului Shu Yamada. Gutu a fost mai agresiv si a reusit cateva procedee spectaculoase, iar la final s-a impus cu un scor categoric de 12 la 2 si a cucerit medalia de aur.

In drum spre finala, Gutu a castigat alte 4 lupte, in fata unor sportivi din Lituania, Georgia, Rusia si Turcia. Tot la Campionatul Mondial intre cadeti, la lupte feminine, Irina Ringaci a cucerit medalia de bronz, in categoria de 57 de kilograme.

In finala mica, ea a trecut de chineza Yaping Zhu cu scorul de 11 la 3.

La Campionatul Mondial de lupte, categoria cadeti, Moldova a fost reprezentata de 15 luptatori.