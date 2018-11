Aur pentru Moldova la Campionatul European de Taekwondo printre tineret. Ana Ciuchitu a obtinut 6 victorii - VIDEO

Sportiva noastra a urcat pe prima treapta fiind mai buna decat cele 43 de de sportive din categoria sa. La competitia din Varsovia, eleva antrenata de Vladislav Mazur a depasit-o in ultimul act pe luptatoarea din Croatia, Ana Taslak.

In acest an Ana Ciuchitu a mai cucerit o serie de medalii la turneele internationale, in Romania, Turcia, Olanda, Belgia si Grecia. La campionatul European de tineret au mai evoluat Veaceslav Diuta si Ion Cascaval. Diuta a obtinut o victorie, iar Cascaval a fost eliminat dupa prima lupta.