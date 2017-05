Autogol uluitor la Campionatul Mondial de fotbal la tineret. Fundasul nationalei Angliei a pasat in spate, iar goalkeeper-ul a fost surprins si a scapat balonul in poarta - VIDEO

Faza s-a produs in minutul 59 al meciului dintre Anglia si Guineea. Dupa autogolul bizar al fundasului Tomori, scorul a devenit egal, 1 la 1, si nu s-a mai schimbat. Anglia are 4 puncte in grupa A, la Campionatul Mondial sub 20 de ani. Coreea de Sud conduce grupa, cu 6 puncte.