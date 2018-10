Azi se anunta lista pentru Balonul de Aur! Se stiu primii 15 nominalizati

15:00 Inca 5 nume pe lista finalistilor! Am ajuns la jumatatea nominalizarilor!

13:00 Au fost anuntati inca 5 finalisti!

Vor fi 30 de nume dintre care un juriu international il va alege pe cel mai bun jucator al lumii. Revista franceza va publica pe parcursul zilei selectia finala, in grupuri de cate 5 fotbalisti. Primii care au prins finala: Aguero (City), Alisson (Liverpool), Bale (Real Madrid), Benzema (Real Madrid) si Cavani (PSG).