Banii nu a aduc fericirea. Carlos Tevez a renuntat la salariul astronomic de 40 de milioane de dolari pe an de la fosta sa echipa din China si a revenit la Boca Juniors

Carlos Tevez a evoluat pentru gruparea din Shanghai tot anul 2017. In acest timp, argentinianul a incasat nu mai putin de 40 de milioane de dolari si avea sansa de a mai primi inca 40 de milioane, daca mai ramanea pe un an in China.

Atacantul de 33 de ani a mai evoluat pentru Boca Juniors, echipa din campionatul Argentinei in perioadele 1996-2005 si 2015-2016.