Barca a trecut cu un punct de Real Madrid in campionat si se afla pe primul loc, insa galacticii au cu un meci mai putin disputat - VIDEO

Barcelona a facut legea in meciul cu Sporting Gijon si s-a impus clar, scor 6 la 1. Messi a inceput festivalul golurilor pe Camp Nou in minutul 9, iar la urmatoarea faza Rodriguez a deviat in propria poarta sutul lui Suarez. Gijon a incercat revenirea si a redus din diferenta prin Castro, insa pana la pauza Barcelona a mai punctat o data.

In partea secunda catalanii nu s-au oprit. Alcacer a inscris pentru 4 la 1, iar in minutul 66 Neymar a executat splendid o lovitura libera.

Scorul final de 6 la 1 a fost stabilit de Rakitic. Astfel Barcelona a urcat provizoriu pe prima pozitie in La Liga. Chiar si asa, antrenorul catalanilor, Luis Enrique, a anuntat dupa meci ca va pleca la finalul sezonului de la echipa. Surpriza serii a venit din partea celor de la Real Madrid. Galacticii au fost la un pas de esec, remizand scor 3 la 3 cu Las Palmas.

Pe Santiago Bernabeu, Isco a deblocat tabela de marcaj in minutul 8, insa oaspetii au egalat imediat. In debutul partii secunde Bale a fost eliminat, dupa ce nu si-a putut stapani nervii, iar Las Palmas a dat lovitura. Oaspetii au inscris de doua ori in 3 minute, iar surpriza se contura.

Trupa lui Zidane a inceput imediat cursa pentru revenire, iar in minutul 86, Ronaldo a marcat din penalty. 3 minute mai tarziu, portughezul a salvat-o pe Real de la esec.

La final, madrilenii au dat vina pe arbitru, care nu a validat 3 goluri ale lui Morata pe motiv de offside. S-a incheiat 3 la 3, iar Real Madrid cedeaza sefia in La Liga, avand cu un punct mai putin fata de liderul Barcelona, dar si inca un meci de disputat.