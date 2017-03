Barca risca sa rateze play-off-ul Euroligii de baschet: A fost umilita, acasa, de TSKA Moscova - VIDEO

Barcelona, campioana Euroligii in 2003 si 2010, nu rupe gura targului in acest sezon. Mai mult de atat, catalanii pierd unele meciuri la diferenta mare de scor. S-a intamplat si aseara, cand in vizita a venit detinatoarea titlului, TSKA Moscova. Formatia rusa, cu baschetbalistul francez Nando De Colo in mare forma, a dominat total prima repriza, iar echipa gazda a mai redus din diferenta in urmatoarele doua.

Totusi, pe final, TSKA a fost superioara Barcei si a castigat meciul cu 85 la 61. Echipa rusa este ca si calificata in sferturile de finala, iar catalanii raman pe locul 11, cu 6 etape pana la sfarsitul sezonului regulat. Tot aseara, o alta gruparea rusa, Unics Kazan, a fost eliminata din Euroliga de baschet. Aceasta a egalat scorul in ultima secunda a partidei cu turcii de la Anadolu...

Insa, in overtime, Anadolu a jucat cu mult mai bine si s-a impus cu 99 la 92.