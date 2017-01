Barcelona a facut instructiune cu Eibar si s-au apropiat la doua puncte de Real Madrid: Scorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Neymar - VIDEO

Scorul in partida dintre Barcelona si Eibar a fost deschis de Denis Suarez, cu un sut incredibil.

In partea secunda Barcelona a continuat spectacolul. Messi a facut 2 la 0 in minutul 50, ca mai apoi Luis Suarez sa mareasca avantajul echipei sale, dupa ce a profitat de gafa unui fundas.

Scorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Neymar.



Astfel, Barcelona este la doua puncte in spatele liderului Real Madrid, galacticii au insa un meci mai putin disputat. Tot ieri, Atletico Madrid a mai facut un pas gresit. Trupa lui Diego Simeone a remizat in deplasare contra celor de la Athletic Bilbao, 2 la 2. Koke a deschis scorul inca in minutul 3, insa gazdele au egalat spectaculos pe finalul primei reprize.

Dupa reluarea partidei, Bilbao chiar a condus. Oscar de Marcos a inscris elegant cu un sut cu capul. Madrilenii s-au salvat insa intr-un mare fel. Griezmann a inscris un gol fabulos de la mare distanta.

S-a incheiat 2 la 2, iar Atletico Madrid este pe locul 4, la 8 puncte in spatele liderului din La Liga.