Barcelona a facut show pe Camp Nou si a invins clar Valencia, cu 4 la 2 - VIDEO

Barcelona a facut show pe Camp Nou si a invins clar Valencia, cu 4 la 2. Oaspetii au condus, insa Suarez a egalat rapid.

Mangala, autorul golului a fost eliminat in minutul 44, iar Messi a inscris pentru 2 la 1 din penalty. Totusi, la pauza a fost egalitate. Munir, jucator imprumutat chiar de la Barcelona, a marcat in prelungirile primei parti. Victoria catalanilor s-a conturat in partea secunda. Messi a reusit dubla in minutul 52, cu un sut la coltul scurt.

Scorul final de 4 la 2 a fost stabilit de Andre Gomes. Dupa victoria de ieri, Barcelona ramane pe locul 2, la 2 puncte de liderul Real Madrid, care are insa si un meci mai putin disputat. Tot ieri, Atletico Madrid a facut un pas important spre podiumul din La Liga. Madrilenii au dispus de ocupanta locului 3, Sevilla, scor 3 la 1. Dupa cateva ratari, Godin a deblocat tabela de marcaj. In partea secunda, francezul Griezmann a inscris fabulos din lovitura libera.

Koke a facut 3 la 0, iar Sevilla a inscris golul de onoare pe finalul partidei. Astfel, Atletico Madrid s-a apropiat la doar 2 puncte de andaluzi, care sunt pe locul 3.