Barcelona a invins la limita formatia Leganes, iar Messi a fost eroul de pe Camp Nou: Argentinianul a reusit dubla si a marcat golul victoriei in minutul 90, din penalty - VIDEO

Leo Messi a deschis scorul pe Camp Nou dupa doar 4 minute in meciul contra celor la Leganes, iar Barcelona parea ca se va razbuna pe codasa clasamentului pentru infrangerea categorica din Liga Campionilor de saptamana trecuta. Totusi, catalanii au avut viata grea aseara. Oaspetii au egalat in minutul 71, dupa o greseala a defensivei adverse.

Barcelona a reusit sa smulga victoria pe final. Acelasi Leo Messi a inscris in minutul 90 din penalty si a adus 3 puncte pentru trupa lui Luis Enrique. Tot ieri, Valencia s-a impus acasa contra celor de la Athletic Bilbao, scor 2 la 0. Gazdele au rezolvat partida inca in prima repriza. Nani a deblocat tabela de marcaj in minutul 13, ca pana la pauza Simone Zaza sa puncteze si el, la capatul unui contraatac exemplar.

Liliecii ocupa locul 15 in La Liga, cu 23 de puncte acumulate.