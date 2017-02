Barcelona a invins la scor formatia Athletic Bilbao si s-a apropiat la doar un punct de liderul Real Madrid: Messi a inscris golul serii - VIDEO

Argentinianul a marcat fantastic din lovitura libera. Nici macar portarul nu s-a asteptat ca va suta pe cadrul portii. Catalanii au deblocat tabela de marcaj inca in minutul 18, iar scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Vidal in minutul 67.

Astfel, Barcelona s-a apropiat la doar un punct de liderul Real Madrid, care are insa doua meciuri mai putin disputate. Tot ieri, Atletico Madrid a invins, scor 2 la 0, formatia Leganes. Gazdele au obtinut un penalty in minutul 15. Griezmann a ratat, insa Fernando Torres a fost pe faza si a inscris imediat. In repriza secunda spaniolul a completat dubla.

A fost golul cu numarul 4500 pentru Atletico Madrid in La Liga. Dupa victoria de ieri, trupa lui Diego Simeone este pe locul 4 in campionat, cu 39 de puncte la activ.