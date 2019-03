Barcelona a invins-o pe Espanyol in derby-ul Cataloniei cu 2 la 0. Messi a fost eroul meciului, dupa ce a reusit sa inscrie de ambele ori in poarta rivalilor - VIDEO

In prima repriza, echipele au jucat un fotbal precaut, asa ca la pauza, tabela arata scorul de 0 la 0. Abia in minutul 71 al reprizei secunde, gruparea antrenata de Ernesto Valverde, a deschis scorul, dupa ce Lionel Messi, a executat perfect o lovitura libera de pe linia careului de 16 metri.

Cu un minut inainte de finala, Mesi a reusit sa mai inscrie un gol in poarta celor de la Espanyol.

In urma acestui rezultat, Barcelona s-a desprins la 13 puncte fata de pozitia a doua, in timp ce Espanyol ramane pe locul 14, cu 34 de puncte. Intr-un alt meci, Atletico Madrid a invins-o cu un scor nebun pe Alaves. Madrilienii au marcat de patru ori in poarta adversarilor.

Iar Villarreal a fost invinsa in deplasare de Celta Vigo, scor 3 la 2.