Barcelona are o grupa teribila, Juventus se bate cu United, Realul cu Roma. Vezi grupele UEFA CHAMPIONS LEAGUE - FOTO

GRUPELE UEFA CHAMPIONS LEAGUE Grupa A Atletico

Borussia Dortmund

AS Monaco

Club Brugge Grupa B Barcelona

Tottenham

PSV Eindhoven

Inter Milano Grupa C PSG

Napoli

Liverpool

Steaua Rosie Belgrad Grupa D Lokomotiv Moscova

Porto

Schalke 04

Galatasaray Grupa E Bayern

Benfica

Ajax

AEK Atena Grupa F Manchester City

Sahtior

Olympique Lyon

Hoffenheim Grupa G Real Madrid

AS Roma

CSKA Moscova

Viktoria Plzen



Grupa H Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys Berna

Benfica, PSV si Steaua Rosie Belgrad s-au calificat in gupele Champions League si vor face parte din grupa a 4-a. Razvan Lucescu a ratat ocazia de a intra in istoria formatiei din Salonic.

Mai sunt doar 3 locuri disponibile in grupele UEFA Champions League dupa calificarile lui Ajax, Young Boys si AEK Atena de marti seara. Joi seara va avea loc tragerea la sorti pentru grupe si se stiu aproape in totalitate urnele. In prima urna vor fi campioanele primelor 6 campionate, plus castigatoarele UCL si UEL din sezonul trecut - astfel, Spania va avea 3 echipe in prima urna!

Finalista in UEFA Champions League din sezonul trecut, Liverpool asteapta partida dintre PAOK Salonic si Benfica pentru a afla in ce urna se va afla. O calificare a echipei lui Razvan Lucescu ar duce-o pe Liverpool in urna a doua, in locul lui Benfica.

Iata cum arata urnele pentru tragerea la sorti din UEFA Champions League (in ordinea coeficientilor

Urna 1: Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelona, Bayern Munchen, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moscova



Urna 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Sahtior Donetsk, Benfica*, Napoli, Tottenham, AS Roma



Urna 3: Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, FC Salzburg*, Ajax, TSKA Moscova, PSV Eindhoven*



Urna 4: Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter, Hoffenheim, AEK Atena

*Astazi se joaca ultimele 3 partide din play-off-ul UEFA Champions League: PAOK - Benfica (1-1 in tur), PSV - BATE (3-2) si FC Salzburg - Steaua Rosie (0-0). PAOK, BATE si Steaua Rosie vor fi in urna 4 daca se califica. Daca PAOK o invinge pe Benfica, Liverpool trece in urna 2 si Valencia in urna a 3-a. Daca BATE sau Steaua Rosie reusesc calificarea, Valencia urca in urna a 3-a.