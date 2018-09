Barcelona continua seria neagra - 3 meciuri la rand fara victorie. Catalanii au terminat la egalitate, meciul cu Athletic Bilbao, din etapa a 7-a a ligii spaniole, scor 1 la 1 - VIDEO

Dupa ce in ultimele doua etape a facut egal cu Girona, scor 2 la 2, si a pierdut cu Leganes, 1 la 2, aseara Barcelona a remizat cu Athletic Bilbao. Bascii au inceput bine meciul si au facut un pressing agresiv, incurcand constructia catalanilor. De Marcos a deschis scorul in minutul 41, marcand cu un sut din 7 metri, dupa ce Pique a iesit gresit la offside.

In repriza a doua, Messi l-a inlocuit pe Vidal si a incercat sa restabileasca egalitatea. Gazdele s-au intrecut in ratari. Coutinho, in minutul 62, iar Messi, 15 minute mai tarziu, au zguduit bara echipei Bilbao. In minutul 84, Messi a sutat, portarul a respins, insa mingea a ajuns la Munir, care a si egalat scorul.

Pe final, catalanii au mai ratat ocazii importante, dar nu au putut marca golul victoriei. Dupa 7 etape, Barcelona are 14 puncte, fiind la egalitate cu Real Madrid. Tot aseara, galacticii au jucat cu Atletico Madrid, in derby, scor final 0 la 0.