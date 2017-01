Barcelona e in sferturile Cupei Regelui. Au reusit sa intoarca scorul din tur contra celor de la Athletic Bilbao si au obtinut o calificare spectaculoasa - VIDEO

Argentinianul e pe val si a ajuns la 3 goluri din lovitura libera in ultimele 3 meciuri. Recitalul Barcelonei a inceput in minutul in minutul 35. Suarez a inscris si ajuns la cel de-al 100-lea gol in tricoul catalanilor.

In partea secunda Neymar a inscris din penalty, reusind sa inscrie dupa mai bine de 1000 de minute de seceta. Brazilianul nu mai marcase din luna octombrie. Bilbao a inscris in minutul 51, dupa ce defensiva catalanilor a fost luata prin surprindere. S-a incheiat 3 la 1, iar Barcelona s-a calificat in sferturile Cupei Regelui. In etapa urmatoare merge si Real Sociedad, dupa ce a remizat in deplasare cu Villarreal, scor 1 la 1. Oaspetii au inscris inca in minutul 15.

Villarreal a raspuns in ultimul minut al primei reprize prin Soriano. Pe final de meci, Sansone a fost eliminat, dupa ce a vazut cartonasul rosu. S-a incheiat 1 la 1, iar victoria din tur, i-a permis lui Real Sociedad sa mearga in sferturile Cupei Regelui.