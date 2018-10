Barcelona, la o noua victorie, in turneul Euroligii de baschet. Catalanii au invins-o pe Darussafaka - VIDEO

Barcelona a inceput foarte bine jocul de pe terenul echipei turce Darussafaka. Catalanii au gestionat avantajul si posesia mingii pe tot parcursul primelor doua reprize si, la pauza mare, au condus cu 47 la 40.

In repriza a treia, Darussafaka a dominat, insa catalanii au raspuns prin cateva faze superbe pe finalul meciului si au obtinut victoria, scor 79 la 71.

Intr-o alta partida, TSKA Moscova a castigat in fata celor de la Gran Canaria, scor 106 la 91. De Colo si Higgins au fost eroii formatiei ruse.

TSKA Moscova este pe locul 2, in clasamentul Euroligii de baschet, cu 4 victorii in 4 meciuri. Lidera Real Madrid are tot 4 victorii, dar un punctaj mai bun.