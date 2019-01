Barcelona merge in sferturile Copei del Rey: s-a impus de doua ori, cu acelasi scor, in fata lui Levante - VIDEO

Barcelona a suplinit lista echipelor calificate in sferturile Cupei spaniole de fotbal. Dupa ce i-au invins pe Levante, in tur, cu scorul de 3 la 0, in mansa retur, catalanii au repetat aceeasi performanta. In minutul 30, tanarul atacant din Franta, Ousmane Dembele, a deschis scorul.

Imediat dupa ce mingea a fost repusa in joc, catalanii s-au aruncat intr-un nou atac. Acelasi Dembele, a dublat avantajul gazdelor.

In minutul 54, Leo Messi patrunde in careul advers si cu un sut elegant, mareste scorul pana la 3 la 0.

Cu un scor general de 6 la 0, Barcelona merge in sfertuile Copei del Rey. In ultimii 4 ani, catalanii s-au impus de fiecare data in aceasta competitie.