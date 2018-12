Barcelona ramane pe primul loc in La Liga: a batut-o pe Levante. Messi a marcat un hattrick - VIDEO

In etapa cu numarul 16 al Campionatului Spaniol, Levante a gazduit partida contra Barcelonei. Egalitatea pe tabela s-a pastrat mai mult de jumatate de ora, ambele echipe facand schimb de ocazii. Insa, ultimele 10 minute ale primei reprize au fost de cosmar pentru gazde. Barcelona a luat initiativa in maini si a marcat de 2 ori. Mai intai prin Luis Suarez, in minutul 35 si mai tarziu prin Leo Messi, in minutul 43.

Dupa pauza, capitanul Barcelonei, Lionel Messi, a mai inscris inca de doua ori. Astfel, trecandu-si in cont primul hattrick din acest sezon. Ultimul gol al meciului a fost marcat de catre Gerard Pique in minutul 88.

Dupa aceasta victorie, Barcelona ramane pe prima pozitie, insa este atacata din spate de catre Sevilla. Aseara, andaluzii s-au impus cu scorul de 2 la 0 in fata lui Girona si sunt doar la 3 puncte in spatele catalanilor. Weekend-ul trecut a fost unul productiv pentru echipele din fruntea clasamentului, Real Madrid si Atletico Madrid la fel au obinut cate 3 puncte.