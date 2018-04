Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in finala Cupei Spaniei. Catalanii i-au invins pe andaluzi. Iniesta, care ar putea parasi clubul la finele sezonului, a fost primul care a ridicat trofeul - VIDEO

Finala Cupei Spaniei s-a disputat pe stadionul Wanda Metropolitano, de la Madrid. FC Barcelona a dominat meciul si a deschis scorul in minutul 14. Luis Suarez a marcat din pasa lui Coutinho. Mai tarziu, a inscris si Messi, care a primit o pasa cu calcaiul de la Jordi Alba.

Sevilla a fost strivita de ofensiva Barcelonei, iar Luis Suarez a facut 3 la 0. Dupa pauza, a marcat si capitanul Iniesta, cel care ar putea parasi clubul la sfarsitul sezonului.

In minutul 69, un jucator al echipei Sevilla a atins balonul cu mana, in careu, iar arbitrul a dictat penalty. Coutinho a transformat lovitura si a stabilit scorul final de 5 la 0.

FC Barcelona a cucerit Cupa Spaniei pentru al 4-lea an la rand. In total, blaugrana a triumfat in aceasta competitie de 30 de ori, record absolut. Sevilla ramane cu 5 trofee, in palmares.