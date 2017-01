Bate recorduri la varsta de 105 ani. Robert Marchand, un ciclist francez care a reusit sa parcurga 22,5 km timp de o ora pe un velodrom din Paris - VIDEO

Robert Marchand, un ciclist francez in varsta de 105 ani a reusit sa parcurga 22,5 km timp de o ora pe un velodrom din Paris. Sute de fani au asistat la cursa francezului, iar acestia si-au manifestat admiratia si simpatia pentru batranel.

Robert MARCHAND, CICLIST “Nu sunt aici pentru a predinde că sunt un campion, sunt aici pentru a demonstra ca poţi pedala chiar şi la 105 ani.”

Astfel, Marchand a reusit cea mai buna performanta la categoria sa de varsta. Totusi, francezul nu a reusit sa-si doboare propriul record stabilit in 2014 pe cand avea “doar” 103 ani, 26,9 km parcursi intr-o ora. Chiar si asa, francezul a declarat ca s-ar fi descurcat mult mai bine, insa nu a observat semnul care arata ca mai are 10 minute de parcurs. Robert Marchand s-a nascut inca in 1911, iar in trecut acesta a fost gradinar si vanzator de vinuri.