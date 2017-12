Bate totul in cale. Cleveland a castigat al 12-lea meci la rand in NB, iar Stephen Curry a stabilit un nou record - VIDEO

Cleveland nu are mila de nimeni. Cavalerii si-au dezlanuit ofensiva intr-un nou meci splendid, cu James, Wade si Love, care au demolat gruparea Chicago Bulls. Gazdele au reusit sa reduca din diferenta, cu o repriza a treia buna, dar nu mai mult. 113 la 91 – victoria echipei Cleveland, care este a 12-a consecutiva in campionat.

In acelasi timp, starul formatiei Golden State, Stephen Curry, a stabilit un nou record. Aceasta a ajuns la 2 mii de aruncari de 3 puncte reusite in cariera, performanta completata in 597 de meciuri. Curry este cel mai rapid, la acest capitol, in istoria NBA.

Golden State Warriors a castigat partida cu New Orleans, scor 125 la 115.