Bate totul in cale si viseaza frumos la primul titlu in istorie. Formatia Minnesota Wild a castigat al 11-lea meci la rand in liga nord-americana de hochei - VIDEO

Minnesota Wild se simte fantastic in acest sezon. Munca antrenorului Bruce Boudreau, care a preluat echipa in luna mai, a inceput sa dea roade. Noaptea trecuta, Minnesota a dat piept cu Nashville Predators, in deplasare, iar meciul a fost unul superb. Oaspetii au condus de 2 ori, iar gazdele au egalat de fiecare data. S-a ajuns in overtime, unde Minnesota a dat lovitura. Jared Spurgeon a inscris golul victoriei de 3 la 2.

Minnesota a castigat al 11-a meci la rand si a urcat pe locul secund in Conferinta de Vest din NHL. In acelasi timp, a doua echipa din Est, Pittsburgh Penguins, a invins gruparea New Jersey Devils cu 5 la 2. Hocheistul rus Evghenii Malkin a marcat un gol si a dat o pasa decisiva.

Malkin are deja 41 de puncte in acest sezon, dintre care 15 goluri si 26 assisturi, el reusind sa urce pe locul 3 in topul jucatorilor din NHL.