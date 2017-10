Batuta la ea acasa. Nationala Moldovei de tineret a cedat in fata Greciei in cadrul preliminarilor Campionatului European - VIDEO

Nationala Moldovei de tineret a cedat cu 0 la 2 in fata Greciei. Dupa o prima repriza echilibrata, in care ambele formatii si-au creat numeroase ocazii, dar nu au inscris, soarta partidei s-a decis in partea secunda. In minutul 63, Oancea a vazut al doilea cartonas galben, iar tricolorii au ramas in 10 oameni. Grecii au valorificat imediat superioritatea numerica. Oaspetii au inscris de 2 ori in mai putin de 20 de minute.

Danut OPREA, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI U-21“”0 la 2, iar Moldova are 3 puncte dupa 4 partide disputate in preliminariile Campionatului European. In urmatoarea partida, tricolorii vor intalni selectionata Belarusului.