Bayern Munchen a castigat Supercupa Germaniei. Bavarezii s-au impus in fata celor de la Borussia Dortmund chiar la ei acasa - VIDEO

Bayern Munchen a cucerit pentru a sasea oara Supercupa Germaniei. Bavarezii s-au impus la penalty-uri in fata rivalei Borussia Dortmund, dupa ce in timpul regulamentar a fost 2 la 2.

Gazdele au condus inca in minutul 12, insa Lewandowski a anulat imediat avantajul celor de la Borussia Dortmund. In partea secunda, gazdele au condus din nou gratie reusitei lui Aubameyang.

Finalul partidei a fost unul dramatic. In minutul 88, Burki a inscris nefericit in propria poarta, iar castigatoarea s-a decis la penalty-uri. Este cea de-a doua supercupa consecutiva cucerita de bavarezi si cea sasea in total. Un record in fotbalul din Germania.