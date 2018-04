Bayern Munchen a confirmat inca o data ca nu are rivali in Germania. A cucerit titlul pentru a 6-a oara la rand - VIDEO

Bayern Munchen a jucat pe terenul lui Augsburg, iar meciul nu a inceput bine pentru titanii bavarezi. Sule a deviat mingea in propria poarta. Masina de goluri a lui Heynckes s-a aprins si a demolat formatia gazda. Tolisso si James Rodriguez au inscris cate o data, pana la pauza.

Dupa pauza, Robben a facut 3 la 1.

Iar ultimul cuvant i-a apartinut lui Wagner. Bayern Munchen are un avans de 20 de puncte fata de Schalke, si nu mai poate fi ajuns de mineri in cele 5 etape ramase de disputat in Bundesliga. Bayern a devenit campioana Germaniei pentru a 6-a oara la rand. In total, echipa are deja 28 de titluri nationale – record absolut.