Bayern Munchen a dat de pamant cu rivala Borussia Dortmund. Bavarezii si-au umilit adversarii in prima repriza, reusind sa marcheze de cinci ori - VIDEO

Robert Lewandowski a deschis scorul inca in minutul 5. Festivalul golurilor a continuat pe Alianz Arena. In fata a 75 de mii de fani, Bayern a calcat-o in picioare pe Borussia Dortmund, reusind sa marcheze de 5 ori in prima repriza. James, Muller, Lewandowski si Ribery au punctat pentru bavarezi.

Dupa macelul din prima repriza, Bayern a mai scazut din turatii si a mai inscris o singura data. Lewandowski a completat hat-trick-ul, stabilind scorul final de 6 la 0. Bayern Munchen isi poate asigura titlul in Germania in etapa urmatoare, daca o va invinge pe Augsburg.