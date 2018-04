Bayern Munchen a devenit campioana, insa lupta pentru locurile de Champions League este incinsa la maxim, in Germania - VIDEO

Leipzig a deblocat tabela de scor, aseara, dupa sutul spectaculos al lui Sabitzer. Raspunsul celor de la Bayer Leverkusen a venit abia pe finalul reprizei, insa a fost unul minunat. Havertz a inscris pentru 1 la 1.

Golul i-a dat incredere echipei vizitatoare. Dupa pauza, Leverkusen a facut legea pe teren. Brandt a marcat, profitand de neatentia fundasilor adversi, apoi Retsos a facut 3 la 1, dupa o lovitura libera.

Volland a inscris si el, mai tarziu, si a completat victoria echipei sale. Bayer Leverkusen are 48 de puncte si ocupa locul 4 in Bundesliga. Borussia Dortmund are 51 de puncte, iar Schalke – 52. In sezonul urmator, in grupele Ligii Campionilor se vor califica direct primele 4 clasate.